Двоих подростков из Шелехова, издевавшихся над школьницей, отправили под стражу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, в социальных сетях появились кадры жестокого обращения группы подростков со сверстниками. Одной из пострадавших прижгли ноги утюгом. КП-Иркутск выяснила жуткие подробности.