Двоих подростков из Шелехова, издевавшихся над школьницей, отправили под стражу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, в социальных сетях появились кадры жестокого обращения группы подростков со сверстниками. Одной из пострадавших прижгли ноги утюгом. КП-Иркутск выяснила жуткие подробности.
— В ходе расследования уголовного дела следователи проверили показания 17-летнего студента и 14-летнего школьника, а также очные ставки между фигурантами и потерпевшей. Сейчас юношам предъявлено обвинение в совершении преступления против личности, — прокомментировали в ведомстве.
Они будут находиться под стражей 2 месяца в следственном изоляторе города Иркутска. Еще двое подростков, не достигших возраста уголовной ответственности помещены на месяц в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Прокуратура Приангарья контролирует ход расследования уголовного дела по статье «Истязание».