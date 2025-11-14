Сеть наркоторговцев, в состав которой входили и граждане Украины, ликвидирована в Молдове

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками полиции и прокурорами района Ботаника ликвидировали сеть наркоторговли, в состав которой входили граждане Украины и Республики Молдова, сообщили в национальной полиции.
Группировка специализировалась на контрабанде наркотиков в страну и их распространении через приложение Telegram.
В течение двух месяцев были задокументированы четверо подозреваемых — трое мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 32 лет, участвовавших в преступной деятельности.
Как информируе полиция, в ходе следствия было установлено, пара украинских беженцев владела двумя квартирами в Кишинёве: одна использовалась как жилое помещение, а другая — как склад наркотиков. Запрещённые вещества переправлялись через Почту Молдовы под видом продуктовых посылок из стран Евросоюза и Канады.
Чтобы избежать обнаружения, пара наняла двух человек в возрасте от 17 до 30 лет, которые занимались фасовкой наркотиков и прятали их.
В начале ноября сотрудники управления по борьбе с наркотиками провели обыск в двух квартирах, где проживали подозреваемые. Были изъяты мобильные телефоны, ПВП (900 г), МДМА (650 г), 250 таблеток экстази, 10 г героина, 10 г кокаина, около 5000 пакетов с застёжкой-молнией, клейкая лента и высокоточные электронные весы.
В то же время в досмотренной посылке на почте Молдовы было обнаружено 4 килограмма марихуаны и 70 электронных сигарет, начиненных маслом каннабиса.
Общая стоимость изъятых наркотиков превышает 2,5 миллиона леев.
После действий прокуратуры суд выдал ордер на арест троих мужчин сроком на 30 суток. Женщина находится под следствием на свободе, поскольку у неё есть несовершеннолетний ребёнок, которого нужно содержать, и нет родственников в Республике Молдова. Она находится под подпиской о невыезде.
Согласно закону, лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.