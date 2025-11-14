Водителя перехваченного на въезде в колонию грузовика с оружием допрашивают

Инцидент произошел сегодня утром в Каменске-Уральском. В кабине водителя грузовика, который приехал к колонии, чтобы забрать изготовленную продукцию деревообработки, нашли целый арсенал оружия.
Как сообщили в ГУ ФСИН по Свердловской области, у мужчины при себе были ручная граната, автомат Калашникова с патронами, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический рюкзак и шлем, подсумок с медикаментами, сотовые телефоны и аксессуары к ним, а также радиостанции с аккумуляторами.
Сотрудники учреждения вызвали на место следственно-оперативную группу полиции, а оружие и боеприпасы у водителя изъяли.
В связи с происшествием заведено уголовное дело о незаконном приобретении, перевозке и ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Baza пишет, что водитель задержан. С какой целью он вез оружие в колонию, пока неизвестно.