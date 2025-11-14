В Ростовской области детская шалость едва не привела к пожару в жилом доме

В Ростовской области детская шалость с огнем едва не привела к трагедии. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел 13 ноября в двухэтажном доме, в одном из поселков Азовского района. Трое детей остались дома без присмотра. Девятилетний мальчик нашел зажигалку и решил провести эксперимент. Он вышел на балкон и поджег бумагу, но сразу же испугался, когда она вспыхнула.
Ребенок отбросил горящую бумагу в сторону и убежал. К счастью, в этот момент домой вернулся старший брат. Парень быстро заметил дым на балконе. В итоге дети успели выйти на улицу, а пламя помогли потушить соседи.
Спасатели напоминают: cпички и зажигалки — не игрушки, эти вещи нужно хранить в недоступных для детей местах. Также детям с раннего возраста следует объяснять правила безопасности и рассказывать, почему огонь может быть опасен.
