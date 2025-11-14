В Ростовской области детская шалость едва не привела к пожару в жилом доме

Инцидент произошел 13 ноября в двухэтажном доме, в одном из поселков Азовского района. Трое детей остались дома без присмотра. Девятилетний мальчик нашел зажигалку и решил провести эксперимент. Он вышел на балкон и поджег бумагу, но сразу же испугался, когда она вспыхнула.