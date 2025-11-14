«Долгие годы минчанин совершал насилие над беззащитным ребенком». СК раскрыл подробности насилия над семилетней девочкой, которое скрывалось 18 лет

«Как стало известно следователям, с 2007 года 37-летний мужчина на протяжении четырех лет умышленно совершал в отношении 7-летней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера», — сообщили в ведомстве.
Информация стала известна только в августе 2024 года, когда уже взрослая девушка попала в больницу. Она сообщила врачам про ужас, который пережила в детстве, и заверила их, что сама обратится в милицию.
В феврале 2025 года девушка решилась написать заявление в милицию. Во время допроса она рассказала, что ее мать в 2006 году вступила в романтические отношения со знакомым. Спустя некоторое время мужчина сам предложил женщине отводить ее дочь к ней на работу.
«По трагическому стечению обстоятельств, квартира злоумышленника находилась в этом же здании», — отметили в пресс-службе.
В СК добавили, что в 2007 году в один из дней фигурант встретил школьницу с уроков. Учителя спокойно отпустили девочку, так как на протяжении года мужчина неоднократно ее забирал и отводил к маме. Но в тот день все было иначе. Минчанин предложил несовершеннолетней подняться в его квартиру. Девочка была уверена в том, что он не причинит ей вреда, и согласилась.
«Количество эпизодов преступной деятельности шокирует и исчисляется десятками. В силу возраста и индивидуально-психологических особенностей, девочка не могла оказывать сопротивление. Долгие годы минчанин совершал насилие над беззащитным ребенком. Она молчала, так как на угрозы обо всем рассказать, обидчик лишь отвечал, что она сама виновата и именно ее будут ругать и наказывать», — привели подробности в Следственном комитете.
Фигурант отказался от дачи показаний, но несмотря на прошедшие 18 лет, следователи смогли доказать его причастность к совершению насильственных действий сексуального характера. В момент изучения личности выяснилось, что минчанин ранее не попадал в поле зрения милиции, он не судим, разведен.
«Кошмарным открытием для следователей стало и то, что на момент совершения противоправных деяний он сам являлся отцом двух малолетних детей», — заявили в ведомстве.
В отношении фигуранта была проведена комплексная судебная психиатрическая экспертиза. Согласно результатам, мужчина страдал педофилией и страдает ей в настоящее время. По своему психическому состоянию мог сознавать значение своих действий и руководить ими. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса — иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевших, с применением насилия, использования беспомощного состояния, в отношении заведомо малолетних. Он был заключен под стражу.
«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — подчеркнули в СК.