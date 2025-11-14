«Долгие годы минчанин совершал насилие над беззащитным ребенком». СК раскрыл подробности насилия над семилетней девочкой, которое скрывалось 18 лет

В СК добавили, что в 2007 году в один из дней фигурант встретил школьницу с уроков. Учителя спокойно отпустили девочку, так как на протяжении года мужчина неоднократно ее забирал и отводил к маме. Но в тот день все было иначе. Минчанин предложил несовершеннолетней подняться в его квартиру. Девочка была уверена в том, что он не причинит ей вреда, и согласилась.