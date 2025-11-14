В Красноармейском районе тушат пожар в многоквартирном доме

14 ноября в 14:32 в пожарно-спасательную часть № 126 Красноармейского района поступило сообщение о возгорании в поселке Куйбышевский на улице Советской.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты Части № 126 противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.
По данным спасателей, площадь пожара составила около 70 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы три единицы пожарной техники и восемь огнеборцев.
К счастью, пострадавших и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению и предотвращению распространения огня.