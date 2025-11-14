После ссоры жительница Воронежа устроила пожар в квартире знакомой

Инцидент произошел после телефонного разговора между женщинами, который перерос в конфликт на повышенных тонах. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, одна из участниц ссоры решила перейти от слов к делу. Она пришла к квартире знакомой, облила стену пристройки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Убедившись, что пламя разгорелось, поджигательница скрылась с места преступления.