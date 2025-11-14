После ссоры жительница Воронежа устроила пожар в квартире знакомой

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, которая устроила поджог квартиры своей знакомой после бытовой ссоры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Инцидент произошел после телефонного разговора между женщинами, который перерос в конфликт на повышенных тонах. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, одна из участниц ссоры решила перейти от слов к делу. Она пришла к квартире знакомой, облила стену пристройки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Убедившись, что пламя разгорелось, поджигательница скрылась с места преступления.
Возгорание было ликвидировано, однако пристройка получила значительные повреждения. Согласно заключению судебной экспертизы, материальный ущерб от ее действий составил 80 тысяч 370 рублей, что является признаком «значительного ущерба» по уголовному кодексу.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). После завершения расследования материалы дела направлены в суд. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.