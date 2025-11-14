Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

«По сообщению Минприроды, весь объем собранных в Севастополе отходов утилизирован, полученный материал передан на нужды дорожных служб», — говорится в сообщении.
Водолазные осмотры затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утечек нефтепродуктов не выявили, добавили в кабмине.
За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не отмечено.
С начала работ очищено более 2 тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано почти 185 тысяч т загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации более 184 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжается.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
