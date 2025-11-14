Бывшего главу Минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках

Отмечается, что экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществления ими фермерской деятельности.