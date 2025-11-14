Бывшего главу Минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках

«Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществления ими фермерской деятельности.
Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ и МВД. Экс-министр задержан, решается вопрос о мере пресечения, добавили в СК.