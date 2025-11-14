В Самарской области компанию оштрафовали за загрязнение недр

В Ставропольском районе Самарской области обнаружили два нарушения, связанных с незаконным пользованием недрами и их загрязнением. Виновника уже наказали. Об этом сообщили в минприроды региона.
«Нарушения удалось выявить в ходе внеплановой выездной проверки. Виновным выдали предписание об их устранении», — рассказали в пресс-службе.
Также было составлено два протокола: на юридическое и должностное лица. В качестве наказания за загрязнение недр их ждали штрафы — по 300 и 30 тысяч рублей соответственно.
Напомним, в начале лета самарский завод обязали выплатить более 43 миллионов рублей за загрязнение почвы. Предприятие нанесло многомиллионный ущерб бытовыми и строительными отходами.