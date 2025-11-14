Ричмонд
Фигуранту дела об обрушении части «Снежкома» избрали запрет определенных действий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий представителю строительной компании, которая ведет демонтаж горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, где обрушилась часть конструкции. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Источник: Freepik

«Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Симоняна Игоря Шотаевича», — сказал собеседник агентства.

Ранее в подмосковном управлении СК РФ сообщали, что по подозрению в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в Красногорске.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области ТАСС подтвердили избрание меры пресечения фигуранту дела. «В отношении начальника строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса, подозреваемого в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ, судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

По данным СК Подмосковья, в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы в Красногорске с участием эксперта СЭЦ СК России и криминалистов Подмосковного главка СК произведен повторный осмотр места происшествия, изъята вся необходимая техническая документация. Продолжаются допросы, а также работа по установлению и признанию потерпевшими граждан. Кроме того, по делу планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз. Расследование и установление всех обстоятельств продолжается.