Фигуранту дела об обрушении части «Снежкома» избрали запрет определенных действий

«Суд в Подмосковье избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Симоняна Игоря Шотаевича», — сказал собеседник агентства.
Ранее в подмосковном управлении СК РФ сообщали, что по подозрению в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в Красногорске.
В пресс-службе ГСУ СК по Московской области ТАСС подтвердили избрание меры пресечения фигуранту дела. «В отношении начальника строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса, подозреваемого в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ, судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.
По данным СК Подмосковья, в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы в Красногорске с участием эксперта СЭЦ СК России и криминалистов Подмосковного главка СК произведен повторный осмотр места происшествия, изъята вся необходимая техническая документация. Продолжаются допросы, а также работа по установлению и признанию потерпевшими граждан. Кроме того, по делу планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз. Расследование и установление всех обстоятельств продолжается.