Фигуранту дела об обрушении части «Снежкома» избрали запрет определенных действий

По данным СК Подмосковья, в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) при проведении демонтажных работ горнолыжной трассы в Красногорске с участием эксперта СЭЦ СК России и криминалистов Подмосковного главка СК произведен повторный осмотр места происшествия, изъята вся необходимая техническая документация. Продолжаются допросы, а также работа по установлению и признанию потерпевшими граждан. Кроме того, по делу планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз. Расследование и установление всех обстоятельств продолжается.