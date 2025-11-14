«96 эпизодов, 89 несовершеннолетних потерпевших, в том числе малолетних лиц». СК озвучил, как 22-летний житель Жлобина совращал детей в ночных переписках в сети

СК раскрыл детали, как житель Жлобина совратил в сети 89 несовершеннолетних. Подробности БелТА озвучил заместитель начальника управления Следственного Комитета по Гомельской области Александр Приколотин.
Он отметил, что 22-летний житель Жлобина в течение пяти лет совращал в сети подростков. Под предлогом дружеской переписки он поднимал запретные темы и привлекал несовершеннолетних к особому контенту, нередко порнографического характера. По словам Приколотина, фигурант в основном действовал в ночное время. Иногда он связывался с жертвами прямо на школьных занятиях.
Замначальника уточнил, что дело по обвинению жителя Жлобина в совершении ряда преступлений было окончено. Он обратил внимание, что в рамках расследования следователи установили 96 преступных эпизодов, а потерпевшими оказались 89 несовершеннолетних, в том числе малолетних лиц. Александр Приколотин заявил, что потерпевшие на момент совершения преступления учились в различных учреждениях образования региона.
— Примечательно, что в правоохранительные органы ни от одного из потерпевших или их родителей не поступило сообщения о преступлении. Установление всех фактов стало возможным благодаря скрупулезным, грамотным действиям следователей и сотрудников УВД, — заявил заместитель начальника.
Он уточнил, что материалы уголовного дела указывают на то, что подавляющее большинство родителей не знали, чем живут их дети и не контролировали их действия в интернете. Приколотин подчеркнул: особую обеспокоенность следователей вызывает тот факт, что некоторые дети ранее уже были потерпевшими, так как в отношении них совершались преступления против половой свободы и половой неприкосновенности со стороны иных лиц.
— Эти обстоятельства привели к высокой латентности преступной деятельности обвиняемого. Он на протяжении пяти лет совершал противоправные деяния, до того, как они были пресечены следователями УСК, — заявил замначальника.
Приколотин сообщил, что обвиняемый находил несовершеннолетних в сообществе для знакомств одной из социальных сетей. Переписку с жителем Жлобина потерпевшие вели или вечером, или ночью, или же на занятиях.
— Обвиняемый в соцсети создал две учетные записи, при помощи которых знакомился с ребятами, не достигшими 16-летнего возраста. Устанавливал с ними дружеские отношения, после чего вел с несовершеннолетними переписку непристойного и циничного содержания на сексуальные темы. Также распространял порнографические материалы, предлагая потерпевшим изготовить и отправить ему подобные материалы, — привел подробности заместитель начальника.
И отметил, что в рамках общения фигурант менял наименование учетной записи, использовал женские имена, выдавал себя за подростков, пытаясь вызвать сочувствие и жалость. Кроме того, он предлагал купить алкогольные напитки, сигареты, иные материальные блага, пытаясь войти в доверие.
