Крымчанин приговорен к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности

Следствие установило, что у входа в магазин между 70-летним мужчиной и подсудимым возникла словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, и тогда подсудимый толкнул пожилого человека. От удара потерпевший потерял равновесие и упал с четырех ступеней. Полученные травмы оказались смертельными.