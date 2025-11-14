Крымчанин приговорен к исправительным работам за причинение смерти по неосторожности

В Евпатории суд вынес приговор местному жителю за причинение смерти по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, его приговорили к обязательным исправительным работам.
Следствие установило, что у входа в магазин между 70-летним мужчиной и подсудимым возникла словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, и тогда подсудимый толкнул пожилого человека. От удара потерпевший потерял равновесие и упал с четырех ступеней. Полученные травмы оказались смертельными.
Полицейские задержали подозреваемого. Суд приговорил его к году исправительных работ с 10% удержанием зарплаты в пользу государства.