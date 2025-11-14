Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель легковой машины погиб в лобовом ДТП в Ростовской области

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «Лада Гранта», есть пострадавшая.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области произошла лобовая авария, один из водителей погиб. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 14 ноября на трассе хутор Усьман — поселок Веселый — Сальск. Предварительно, 22-летняя девушка за рулем «Лада Гранта» выехала на встречную полосу, и в этот момент произошло столкновение с другой такой же машиной под управлением 62-летнего водителя.

— Мужчина погиб на месте, девушку доставили в больницу. На месте уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Донским водителям напоминают: нужно быть осторожными на дорогах. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и выезжать на встречную полосу при ограниченной видимости или наличии помех.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.