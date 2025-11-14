Водитель легковой машины погиб в лобовом ДТП в Ростовской области

ДТП произошло днем 14 ноября на трассе хутор Усьман — поселок Веселый — Сальск. Предварительно, 22-летняя девушка за рулем «Лада Гранта» выехала на встречную полосу, и в этот момент произошло столкновение с другой такой же машиной под управлением 62-летнего водителя.