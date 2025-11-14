Ричмонд
В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить — идет проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проверяют информацию о том, что 20-летняя местная жительница, предположительно, поила своего двухлетнего сына спиртным и давала ему покурить неизвестные вещества. Малыша поместили в реабилитационный центр, а матери грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба прокуратуры города.

Источник: Полиция Севастополя

«Мои коллеги из отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Севастополя выявили видеоматериалы, на которых запечатлено, как девушка дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские установили личность участницы видеозаписи. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотики, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.

По словам Ирины Волк, отец малыша не принимает участия в его воспитании.

По данным прокуратуры города, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья.

«Для обеспечения безопасности мальчик временно помещен в государственное детское реабилитационное учреждение», — уточнили в надзорном ведомстве.

По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении матери могут возбудить уголовное дело.

Прокуратура контролирует ход проверки и принятие законного процессуального решения правоохранительными органами.

