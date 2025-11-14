Угрожали избить и опозорить: В Кишиневе задержали трех подозреваемых в шантаже 22-летней девушки

В Кишиневе задержали троих подозреваемых в шантаже 22-летней девушки.
Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми и следователи Национального бюро расследований совместно с прокурорами PCCOCS задержали двоих граждан Румынии и гражданина Молдовы. Их подозревают в шантаже 22-летней жительницы страны.
По данным следствия, в начале октября 2025 года группа из Румынии и Молдовы нашла девушку в соцсетях. После переписки один из подозреваемых начал угрожать ей и вынудил передать автомобиль, который был у неё в пользовании.
Когда девушка поняла, что стала жертвой манипуляции и прекратила общение, угрозы усилились. Ей обещали физическую расправу и распространение ложной информации.
В начале октября двое граждан Румынии при поддержке гражданина Молдовы приехали в сектор Буюканы к её дому, чтобы забрать машину и вывезти в Румынию. В этот момент их задержали бойцы спецподразделения «Fulger».
Двое подозреваемых арестовали на 30 суток, третий находится под домашним арестом и сотрудничает со следствием. Если их вина будет доказана, им грозит 5−7 лет лишения свободы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).
Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.
Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).
Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).