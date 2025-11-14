Ричмонд
Угрожали избить и опозорить: В Кишиневе задержали трех подозреваемых в шантаже 22-летней девушки

Двое подозреваемых арестовали на 30 суток, третий находится под домашним арестом и сотрудничает со следствием [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе задержали троих подозреваемых в шантаже 22-летней девушки.

Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми и следователи Национального бюро расследований совместно с прокурорами PCCOCS задержали двоих граждан Румынии и гражданина Молдовы. Их подозревают в шантаже 22-летней жительницы страны.

По данным следствия, в начале октября 2025 года группа из Румынии и Молдовы нашла девушку в соцсетях. После переписки один из подозреваемых начал угрожать ей и вынудил передать автомобиль, который был у неё в пользовании.

Когда девушка поняла, что стала жертвой манипуляции и прекратила общение, угрозы усилились. Ей обещали физическую расправу и распространение ложной информации.

В начале октября двое граждан Румынии при поддержке гражданина Молдовы приехали в сектор Буюканы к её дому, чтобы забрать машину и вывезти в Румынию. В этот момент их задержали бойцы спецподразделения «Fulger».

Двое подозреваемых арестовали на 30 суток, третий находится под домашним арестом и сотрудничает со следствием. Если их вина будет доказана, им грозит 5−7 лет лишения свободы и штраф от 42 500 до 67 500 леев.

