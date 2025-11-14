Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов при атаке БПЛА

КРАСНОДАР, 14 ноября./ТАСС/. Количество многоквартирных домов в Новороссийске, поврежденных при атаке БПЛА ВСУ, по уточненным данным, возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Источник: Официальный Telegram-канал мэра Новороссийска Андрея Кравченко

Ранее сообщалось о четырех поврежденных многоквартирных домах.

«Поквартирные обходы пострадавших МКД продолжались в течение дня. В Центральном районе зафиксированы повреждения окон в шести многоквартирных домах. В МКД по улице Губернского пострадало 13 квартир, в одной из них также частичная потеря имущества первой необходимости», — говорится в сообщении.

По остальным адресам зафиксированы повреждения в среднем одной-двух квартир. Он добавил, что в Южном районе города обследование еще продолжается. «Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь», — резюмировал глава Новороссийска.

ВСУ атаковали Новороссийск в ночь на 14 ноября. Известно о попаданиях фрагментов беспилотников в многоквартирные и частные дома, во дворах повреждены автомобили, пострадал один человек, он находится в больнице. Повреждена котельная, в трех многоквартирных домах нет теплоснабжения, еще в одном горячего водоснабжения. На базе школы и лицея развернуты пункты временного размещения.

Нанесен ущерб инфраструктуре: обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», одно из гражданских судов в порту, пострадали три члена экипажа, они госпитализированы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше