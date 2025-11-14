Выехали на «встречку»: в Башкирии разбились насмерть водитель и пассажир ВАЗ-2115

Сегодня вечером, 14 ноября, в Башкирии на 45-м километре автодороги Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно предварительным данным, 76-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115 выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry.
Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, в результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще пять человек, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы, их в настоящее время осматривают врачи.
По словам руководителя дорожной полиции республики, от серьезных травм детей спасло то, что они перевозились в детских удерживающих устройствах.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.
— Подробности ДТП уточняются, — заявил Владимир Севастьянов.