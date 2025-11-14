Ричмонд
Сильный пожар охватил элитные «Бани Малевича» в подмосковном Одинцове

Сильный пожар разгорелся в SPA-комплексе «Бани Малевича» в подмосковном Одинцово. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Предварительно, возгорание произошло примерно в 19:00 в одном из помещений двухэтажного банного комплекса. Посетители и работники «Бань Малевича» сумели выбраться на улицу самостоятельно. Прибывшие на место пожарные локализовали пожар, следует из публикации.

Другой случай произошел 13 ноября, когда пожарные вытащили их охваченного огнем дома в столичном районе Ховрино десять человек. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже из-за вспыхнувшего телевизора.

Ранее квартира многоэтажки загорелась в Зеленограде. Здание самостоятельно покинули 30 человек. На место прибыли пожарные и потушили возгорание. В результате происшествия скончался один человек, еще один пострадал.