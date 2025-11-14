Спасатели вынесли из огня в Подмосковье двух попугаев, кошку и двух пенсионерок

Из девятиэтажного дома в подмосковном Подольске, где произошел пожар, спасатели вызволили двух пожилых женщин и их питомцев — кошку и клетку с двумя попугаями. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
По данным ведомства, очевидцы позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщили, что из окон одной квартир на седьмом этаже здания идет густой дым.
— Прибыв на место вызова, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, затем приступили к разведке, эвакуации людей и тушению. Из задымленной квартиры пожарные вывели по лестничным маршам двух пожилых женщин, а также вынесли на руках кошку и клетку с двумя попугаями. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась, — говорится в сообщении.
Позднее пожарные ликвидировали возгорание, передает Telegram-канал службы.
3 сентября в селе Ямкино Богородского городского округа пожарные спасли 13 кошек и собаку из горящей двухкомнатной квартиры жилого дома. Причиной пожара стала искрящаяся розетка.