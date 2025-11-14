В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

«На 55-м км дороги Р-243 Кострома — Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса “ГАЗель Next”, — сказал собеседник агентства, уточнив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.
В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.
«В результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается», — сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднено.