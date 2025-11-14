В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.