Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть погибших и 15 пострадавших в аварии с автобусом под Пермью

В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы.

Сообщается о большом количестве пострадавших.

В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы.

«В Пермском крае произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Кылысово, в результате столкновения погибли шесть человек, 15 получили ранения различной степени тяжести», передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют детали произошедшего.