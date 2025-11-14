Шесть погибших и 15 пострадавших в аварии с автобусом под Пермью

Сообщается о большом количестве пострадавших.
В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщают оперативные службы.
«В Пермском крае произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Кылысово, в результате столкновения погибли шесть человек, 15 получили ранения различной степени тяжести», передает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют детали произошедшего.