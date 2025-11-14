Ричмонд
В Пермском крае автобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, шесть человек погибли.

В Пермском крае рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком вечером в пятницу, 14 ноября. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Инцидент произошел в Кунгурском муниципальном округе в 20:35 по местному времени. Водитель автобуса, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли семь человек. Сообщается также о более чем десяти пострадавших.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и детали произошедшего уточняются.