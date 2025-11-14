Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, есть погибшие

«В результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается», — говорится в сообщении СК.
На месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, включая следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, собирают улики и назначают экспертизы, необходимые для расследования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее в Самарской области случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и микроавтобуса. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, откуда ему навстречу неслась «Газель».
