Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, есть погибшие

На месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления, включая следователей и криминалистов. Они проводят осмотр, собирают улики и назначают экспертизы, необходимые для расследования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).