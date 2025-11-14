СК возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом под Кунгуром

В Перми следователи СК возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Кунгурском районе. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух или более человек по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.