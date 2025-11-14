Ричмонд
СК возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом под Кунгуром

В аварии погибли 7 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Перми следователи СК возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Кунгурском районе. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух или более человек по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

По предварительным данным, 14 ноября вечером около деревни Черепахи микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В аварии есть погибшие, включая несовершеннолетнего. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, точное количество пострадавших уточняется.

— Сегодня в 20:35 час. в Кунгурском муниципальном круге произошло дорожно-транспортное происшествие. По автодороге Пермь — Шадейка со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус «Соболь», водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

На месте работают следователи и криминалисты, которые осматривают место происшествия, изымают вещественные доказательства и назначают судебные экспертизы.