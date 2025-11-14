Шесть человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Пермском крае

В Пермском крае в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в оперативных службах.
— На 55-м километре дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса «ГАЗель Next», — передает ТАСС.
По данным Следственного комитета, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП в том числе погиб несовершеннолетний. По факту произошедшего Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц, передает Telegram-канал ведомства.
11 ноября на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов в Москве трамвай врезался в автобус, в результате чего в районе аварии образовался затор.