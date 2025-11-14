Шесть человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Пермском крае

По данным Следственного комитета, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Водитель микроавтобуса «Соболь» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП в том числе погиб несовершеннолетний. По факту произошедшего Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц, передает Telegram-канал ведомства.