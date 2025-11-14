Пьяная женщина повисла вниз головой в окне дома на северо-западе Москвы

Пьяная женщина повисла вниз головой в окне квартиры на четвертом этаже дома на улице Народного Ополчения в Москве. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе городского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.