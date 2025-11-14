Пьяная женщина повисла вниз головой в окне дома на северо-западе Москвы

Пьяная женщина повисла вниз головой в окне квартиры на четвертом этаже дома на улице Народного Ополчения в Москве. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе городского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По словам представителей ведомства, прибывшие на место по вызову пожарные с помощью лестницы аккуратно переместили пострадавшую из окна в квартиру.
— Пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение города Москвы, — передает официальный Telegram-канал департамента.
Другой случай произошел летом, когда из-за сильных ливней в Москве рабочего затянуло в сточную трубу реки Чертановки в парке на Пролетарском проспекте. Мужчину до приезда спасателей на протяжении 15 минут удерживали двое прохожих и коллега.