Губернатор Махонин выразил соболезнования родным погибших в аварии под Кунгуром

Махонин подтвердил гибель ребенка в ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе.

«В Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Авария случилась рядом с деревней Черепахи, в результате чего погибли несколько человек, включая ребенка», — говорится в telegram-канале Махонина.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших и поручил министру здравоохранения Анастасии Крутень организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Часть пострадавших уже доставлена в Кунгурскую больницу, еще нескольких человек готовятся перевести в медицинские учреждения Перми. На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 14 ноября 2025 года в 20:35 произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Черепахи, в результате столкновения по предварительным данным погибли семь человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.

По данным регионального МВД, столкновение произошло на автодороге Пермь — Шадейка. Со стороны Перми в сторону Екатеринбурга двигался микроавтобус «Соболь», водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. Возбуждено уголовное дело.