Губернатор Махонин выразил соболезнования родным погибших в аварии под Кунгуром

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае 14 ноября 2025 года в 20:35 произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария случилась вблизи села Черепахи, в результате столкновения по предварительным данным погибли семь человек, 15 получили ранения различной степени тяжести.