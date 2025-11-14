В Пермском крае шесть человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ДТП произошло 14 ноября в 20:35 в Кунгурском муниципальном округе. Микроавтобус ехал в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, его водитель выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.