В Пермском крае шесть человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В Пермском крае шесть человек погибли в ДТП с пассажирским рейсовым автобусом и грузовиком, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По имеющимся данным, авария произошла на 55 км дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Микроавтобус «ГАЗель Next» столкнулся с большегрузом.
Как уточнили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ДТП произошло 14 ноября в 20:35 в Кунгурском муниципальном округе. Микроавтобус ехал в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, его водитель выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Ранее в Курганской области легковой автомобиль разорвало в ДТП с грузовиком, погибли два человека.