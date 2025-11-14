Ричмонд
В Пермском крае шесть человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.

Источник: Аргументы и факты

В Пермском крае шесть человек погибли в ДТП с пассажирским рейсовым автобусом и грузовиком, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По имеющимся данным, авария произошла на 55 км дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Микроавтобус «ГАЗель Next» столкнулся с большегрузом.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю, ДТП произошло 14 ноября в 20:35 в Кунгурском муниципальном округе. Микроавтобус ехал в сторону Екатеринбурга. По предварительной информации, его водитель выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Ранее в Курганской области легковой автомобиль разорвало в ДТП с грузовиком, погибли два человека.