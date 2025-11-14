Ричмонд
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом в Прикамье

Прокуратура Пермского края начала проверку после смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе Пермь — Шадейка, где водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с микроавтобусом в Пермском крае.

«Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту смертельного ДТП на автомобильной дороге Пермь — Шадейка. По предварительным данным, вечером 14 ноября водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии есть погибшие, пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в telegram-канале краевой прокуратуры.

Надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Также прокуратура возьмет на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по факту ДТП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.