Силы ПВО поразили три дрона ВСУ над акваторией Чёрного моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских беспилотника самолётного типа над Чёрным морем. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, перехват вражеских БПЛА был осуществлён в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

