Легковушка врезалась в фуру в Кургане, погибла девушка. Видео

В Заозерном районе Кургана легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз. Девушка, находившаяся в машине, погибла. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

В Заозерном районе Кургана легковой автомобиль врезался в стоящий большегруз. Девушка, находившаяся в машине, погибла. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

«В третьем микрорайоне Заозерного возле дома № 11 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в стоящую фуру. Пассажирка 2000 года рождения скончалась на месте», — сообщили в полиции.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работали экстренные службы, отметили в полиции.