Крупная ОПГ «Махонинские»* ликвидирована в Челябинске: суд изъял имущество группировки на 2,5 миллиарда рублей

Напомним, что в конце октября оперативники УФСБ провели серию обысков у предполагаемых членов группировки. Затем последовал арест их активов. Кроме того, накануне была задержана заместитель начальника следственного отдела МВД по Ленинскому району Анна Горбунова. Её обвиняют в связях с преступным сообществом, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд уже принял решение о её заключении под стражу.