Крупная ОПГ «Махонинские»* ликвидирована в Челябинске: суд изъял имущество группировки на 2,5 миллиарда рублей

В Челябинской области сотрудниками Управления ФСБ задержан Александр Махонин. Он подозревается в создании преступной группы, известной как «Махонинские»*. В ближайшее время суд определит для него меру пресечения, пишет «КП-Челябинск».
Советский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Преступное сообщество «Махонинские»* официально признано экстремистской организацией. Их имущество на сумму 2,5 миллиарда рублей будет изъято в доход государства. Задержание самого Махонина произошло вечером, сразу после суда, на крыльце здания суда.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Также может быть назначен штраф до пяти миллионов рублей.
Напомним, что в конце октября оперативники УФСБ провели серию обысков у предполагаемых членов группировки. Затем последовал арест их активов. Кроме того, накануне была задержана заместитель начальника следственного отдела МВД по Ленинскому району Анна Горбунова. Её обвиняют в связях с преступным сообществом, вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд уже принял решение о её заключении под стражу.
* — Объединение признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.