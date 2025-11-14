Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VRT News: в Бельгии наездница погибла от удара лошади

22-летняя Джилл Моллен была обнаружена без сознания на пастбище среди животных.

Источник: Аргументы и факты

В Бельгии наездница умерла от травмы, полученной, предположительно, от удара лошади, передает VRT News.

Инцидент произошел в провинции Антверпен. 22-летняя Джилл Моллен была обнаружена без сознания на пастбище среди животных. Она была срочно госпитализирована в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ей провели операцию, но спасти девушку не удалось.

Правоохранители квалифицируют случившееся как несчастный случай.

Известно, что Моллен 11 лет занималась конным спортом и выступала на местных турнирах.

Ранее в Южной Африке во время путешествия по сафари погибла редактор «Игры престолов», 29-летняя Кэтрин Чаппелл, ее разорвал лев.