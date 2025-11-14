VRT News: в Бельгии наездница погибла от удара лошади

Инцидент произошел в провинции Антверпен. 22-летняя Джилл Моллен была обнаружена без сознания на пастбище среди животных. Она была срочно госпитализирована в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ей провели операцию, но спасти девушку не удалось.