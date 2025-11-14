VRT News: в Бельгии наездница погибла от удара лошади

В Бельгии наездница умерла от травмы, полученной, предположительно, от удара лошади, передает VRT News.
Инцидент произошел в провинции Антверпен. 22-летняя Джилл Моллен была обнаружена без сознания на пастбище среди животных. Она была срочно госпитализирована в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ей провели операцию, но спасти девушку не удалось.
Правоохранители квалифицируют случившееся как несчастный случай.
Известно, что Моллен 11 лет занималась конным спортом и выступала на местных турнирах.
