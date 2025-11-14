Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае возросло до семи

Количество погибших при столкновении рейсового пассажирского автобуса с грузовиком на 55-м километре дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Пермском крае возросло до семи человек. Об это в пятницу, 14 ноября, сообщили оперативные службы.
— Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли семь человек, еще 15 получили различные травмы, — передает ТАСС.
По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, часть пострадавших доставили в Кунгурскую больницу.
— Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу. К сожалению, есть погибшие, в том числе один ребенок. Выражаю соболезнования родным, — написал глава Пермского края в своем Telegram-канале.
Авария произошла вечером 14 ноября, в результате столкновения транспортных средств пострадали 15 человек. По данным Следственного комитета, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Из-за аварии погиб в том числе несовершеннолетний. По факту случившегося Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности привели к смерти двух и более лиц.