Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае возросло до семи

Авария произошла вечером 14 ноября, в результате столкновения транспортных средств пострадали 15 человек. По данным Следственного комитета, авария произошла вблизи деревни Черепахи. Из-за аварии погиб в том числе несовершеннолетний. По факту случившегося Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности привели к смерти двух и более лиц.