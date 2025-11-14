Ричмонд
В Прикамье заработала горячая линия для родных пострадавших в аварии с микроавтобусом

Для родственников пострадавших и погибших в ДТП в Кунгурском округе открыта горячая линия, где можно получить информацию о состоянии здоровья и психологическую помощь. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

Психологическую помощь по горячей линии после аварии под Кунгуром.

«Для родственников пострадавших и погибших в результате ДТП в Кунгурском муниципальном округе организована горячая линия. По круглосуточному телефону 8 (34271)33221 можно получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также обратиться за психологической помощью», — указано в telegram-канале министерство.

Напомним, авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла вечером 14 ноября возле деревни Черепахи Кунгурского округа, в результате чего есть погибшие, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело.