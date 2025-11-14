СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП под Пермью

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП с человеческими жертвами. Дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности привело к гибели двух и более лиц.