Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП под Пермью

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к гибели людей после ДТП под Пермью.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после жуткого ДТП, унесшего жизни нескольких человек, включая ребенка. Следственные органы взяли ситуацию под особый контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП с человеческими жертвами. Дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности привело к гибели двух и более лиц.

По предварительным данным следствия, вечером 14 ноября 2025 года в Кунгурском муниципальном округе, недалеко от деревни Черепахи, произошло лобовое столкновение. Микроавтобус «Соболь», следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем.

В результате аварии есть погибшие, среди которых установлен факт гибели несовершеннолетнего. Медики оказывают помощь пострадавшим. Точное их количество в настоящий момент уточняется.

На месте происхождения работают следователи и криминалисты регионального управления. Они проводят тщательный осмотр места ДТП, изымают вещественные доказательства и назначают комплекс необходимых судебных экспертиз. В аппарате Следственного комитета сообщили, что расследование этого уголовного дела находится на особом контроле.