СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП под Пермью

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после жуткого ДТП, унесшего жизни нескольких человек, включая ребенка. Следственные органы взяли ситуацию под особый контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ДТП с человеческими жертвами. Дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности привело к гибели двух и более лиц.
По предварительным данным следствия, вечером 14 ноября 2025 года в Кунгурском муниципальном округе, недалеко от деревни Черепахи, произошло лобовое столкновение. Микроавтобус «Соболь», следовавший по маршруту Пермь — Екатеринбург, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем.
В результате аварии есть погибшие, среди которых установлен факт гибели несовершеннолетнего. Медики оказывают помощь пострадавшим. Точное их количество в настоящий момент уточняется.
На месте происхождения работают следователи и криминалисты регионального управления. Они проводят тщательный осмотр места ДТП, изымают вещественные доказательства и назначают комплекс необходимых судебных экспертиз. В аппарате Следственного комитета сообщили, что расследование этого уголовного дела находится на особом контроле.