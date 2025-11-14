Игнатов раскрыл, как Киев готовил теракт на Троекуровском кладбище

В Москве задержали подозреваемых в подготовке теракта на Троекуровском кладбище. Спецслужбы Украины готовили планировали убийство высокопоставленного военного. Как готовился теракт, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Местом теракта организаторы убийства выбрали кладбище, потому что, видимо, в другом месте к нему подобраться они не могли. Скорее всего, у этого человека надежная, хорошая охрана, бронированные машины. Я могу только предположить, о ком идет речь. Подойти к этому человеку на расстояние выстрела там просто невозможно», — объяснил криминалист.
Организаторы, по словам эксперта. навели справки и выяснили место захоронения родителей человека, которого планировали убить.
«На кладбище проще всего убийцам было бы достать человека. Почему? Потому что все-таки там незащищенное место, там нет никаких укрытий, нет никаких камер, и там легко затеряться. Преступники могут прийти под видом посетителей кладбища. На Троекуровское ходит много народу. Один человек наблюдает, чтобы никого не было. А второй быстренько закладывает, допустим, взрывчатку под памятник», — отметил собеседник издания.
Игнатов обратил внимание на то, что сценарий с терактом на кладбище преступники использовали и раньше.
«Я сам участвовал в расследовании одного из таких циничных и страшных преступлений, которое произошло 10 ноября 1996 года на Котляковском кладбище в Москве, где привели в действие взрывное устройство, заложенное под памятником, и погибли 14 человек. Это было очень громкое преступление, но мы его раскрыли», — добавил криминалист.
Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц, планировавшегося спецслужбами Украины на Троекуровском кладбище. Отмечается, что украинские спецслужбы привлекли к организации сорвавшегося покушения на российского чиновника группу из четырех человек, включая выходца из Центральной Азии.