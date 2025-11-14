Ричмонд
Игнатов раскрыл, как Киев готовил теракт на Троекуровском кладбище

Схему подготовки предотвращенного ФСБ теракта на Троекуровском кладбище, запланированного для убийства высокопоставленного военного раскрыл криминалист Игнатов. Об объяснил, почему украинские спецслужбы выбрали местом преступления именно кладбище.

Источник: Аргументы и факты

В Москве задержали подозреваемых в подготовке теракта на Троекуровском кладбище. Спецслужбы Украины готовили планировали убийство высокопоставленного военного. Как готовился теракт, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

«Местом теракта организаторы убийства выбрали кладбище, потому что, видимо, в другом месте к нему подобраться они не могли. Скорее всего, у этого человека надежная, хорошая охрана, бронированные машины. Я могу только предположить, о ком идет речь. Подойти к этому человеку на расстояние выстрела там просто невозможно», — объяснил криминалист.

Организаторы, по словам эксперта. навели справки и выяснили место захоронения родителей человека, которого планировали убить.

«На кладбище проще всего убийцам было бы достать человека. Почему? Потому что все-таки там незащищенное место, там нет никаких укрытий, нет никаких камер, и там легко затеряться. Преступники могут прийти под видом посетителей кладбища. На Троекуровское ходит много народу. Один человек наблюдает, чтобы никого не было. А второй быстренько закладывает, допустим, взрывчатку под памятник», — отметил собеседник издания.

Игнатов обратил внимание на то, что сценарий с терактом на кладбище преступники использовали и раньше.

«Я сам участвовал в расследовании одного из таких циничных и страшных преступлений, которое произошло 10 ноября 1996 года на Котляковском кладбище в Москве, где привели в действие взрывное устройство, заложенное под памятником, и погибли 14 человек. Это было очень громкое преступление, но мы его раскрыли», — добавил криминалист.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц, планировавшегося спецслужбами Украины на Троекуровском кладбище. Отмечается, что украинские спецслужбы привлекли к организации сорвавшегося покушения на российского чиновника группу из четырех человек, включая выходца из Центральной Азии.