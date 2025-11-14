Игнатов раскрыл, как Киев готовил теракт на Троекуровском кладбище

«На кладбище проще всего убийцам было бы достать человека. Почему? Потому что все-таки там незащищенное место, там нет никаких укрытий, нет никаких камер, и там легко затеряться. Преступники могут прийти под видом посетителей кладбища. На Троекуровское ходит много народу. Один человек наблюдает, чтобы никого не было. А второй быстренько закладывает, допустим, взрывчатку под памятник», — отметил собеседник издания.