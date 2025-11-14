Ричмонд
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Прикамье погибли семь человек

Семь человек погибли и шестеро получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса в Пермском крае. Об этом РИА «Новости» сообщили представители правоохранительных органов региона.

Источник: Life.ru

«На месте погибли семь человек, шестеро пострадали. Их увезли в больницу, число пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Дмитрий Махонин добавил, что среди погибших есть ребёнок.

Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигавшегося из Перми в Екатеринбург, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. СК возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.