В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Прикамье погибли семь человек

«На месте погибли семь человек, шестеро пострадали. Их увезли в больницу, число пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства.
Губернатор региона Дмитрий Махонин добавил, что среди погибших есть ребёнок.
Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигавшегося из Перми в Екатеринбург, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. СК возбудил уголовное дело.
