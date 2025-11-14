В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Прикамье погибли семь человек

Как ранее сообщал Life.ru, авария произошла на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигавшегося из Перми в Екатеринбург, выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. СК возбудил уголовное дело.