На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи, питающей собственные нужды станции, однако радиационная обстановка остается в норме. Об этом сообщили в ЗАЭС.

Запорожская АЭС перешла на резервное электропитание.

На Запорожской АЭС произошло отключение одной из линий электропередачи, питающей собственные нужды станции, однако радиационная обстановка остается в норме. Об этом сообщили в ЗАЭС.

«На Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение собственных нужд станции. Линия “Днепровская” отключилась в результате срабатывания автоматической защиты. В настоящее время станция запитана от резервной линии “Ферросплавная-1”, нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории соответствует естественным значениям и не превышает норму», — говорится в официальном telegram-канале АЭС.

Уточняется, что все энергоблоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов», их оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле радиационной безопасности. Персонал станции продолжает контролировать ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что техники приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи «Ферросплавная-1» возле Запорожской АЭС. Работы начались в условиях локального прекращения огня.

