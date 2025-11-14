Следственный комитет уточнил число жертв в аварии с микроавтобусом в Прикамье

Ранее URA.RU рассказывало, о семи погибших и 15 пострадавших в столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем, которое произошло вечером 14 ноября вечером на автодороге Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи. В настоящее время на месте работают следователи, проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, для родственников погибших и пострадавших организована горячая линия.