Масштабный коррупционный скандал на Украине негативно влияет на желание стран Запада ее поддерживать. Об этом заявил журналистам в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск. «Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе. Люди устали от войны, от этих расходов. И это не так легко поддерживать поддержку Украины в ее войне с Россией», — цитирует Туска РИА Новости. Однако, по его словам, поддерживать Пользу они не перестанут, однако факты коррупции осложняют ситуацию.