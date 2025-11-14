Семь погибших и 12 пострадавших: что известно об аварии микроавтобуса по дороге в Екатеринбург

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, микроавтобус «Соболь», который двигался из Перми в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Предварительно, в результате аварии есть человеческие жертвы. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося.