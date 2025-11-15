В Молдове выявили подпольные лаборатории: 45 кг наркотиков на 2 миллиона евро

В 2023 году Полиция по борьбе с организованной преступностью и Управление по расследованию трансграничных преступлений при поддержке Евроюста и Европола, а также в сотрудничестве с властями Молдовы, Чехии, Румынии, Венгрии и Болгарии создали совместную следственную группу. В рамках международной операции 11 ноября 2025 года были задержаны 16 человек: 11 в Чехии, по два — в Венгрии и Молдове и один — в Болгарии.