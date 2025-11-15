В Молдове выявили подпольные лаборатории: 45 кг наркотиков на 2 миллиона евро

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората Пограничной полиции совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о ликвидации транснациональной сети, специализировавшейся на производстве и незаконном обороте амфетамина и метамфетамина.
В ходе следственных действий были выявлены четыре подпольных лаборатории, действовавших на территории Республики Молдова, Польши и Венгрии, а также проведены задержания 16 человек в пяти европейских странах.
Оборот преступной группы составлял около 30 килограммов амфетамина общей стоимостью около 2,1 миллиона евро, что эквивалентно примерно 42 миллионам леев в Республике Молдова.
В 2023 году Полиция по борьбе с организованной преступностью и Управление по расследованию трансграничных преступлений при поддержке Евроюста и Европола, а также в сотрудничестве с властями Молдовы, Чехии, Румынии, Венгрии и Болгарии создали совместную следственную группу. В рамках международной операции 11 ноября 2025 года были задержаны 16 человек: 11 в Чехии, по два — в Венгрии и Молдове и один — в Болгарии.
Среди задержанных: лидеры преступной группировки — гражданин Республики Молдова, ранее осуждённый в Чехии на 10 лет лишения свободы за торговлю кокаином, и гражданин Чехии. Все 16 человек помещены в изолятор временного содержания для дальнейшего расследования.
В результате 18 проведенных обысков (12 в Республике Молдова, остальные в Чехии, Венгрии и Румынии) были изъяты существенные доказательства, подтверждающие производство и контрабанду наркотиков. В Республике Молдова сотрудники правоохранительных органов изъяли 5 килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток, содержащих эфедрин, сотни килограммов химических веществ и прекурсоров, необходимых для производства метамфетамина, 70 кг остатков химических веществ, специализированное оборудование, два транспортных средства, используемых для перевозки наркотиков, электронные устройства и наличные деньги.
В лаборатории, выявленной в Венгрии, были обнаружены несколько килограммов химикатов и уже произведённый метамфетамин. В Чехии полиция изъяла один килограмм метамфетамина и деньги, полученные от продажи наркотиков.
Расследование уголовного дела продолжается.