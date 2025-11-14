В Новороссийске повреждены 11 домов после атаки дронов ВСУ

Напомним, атака на Новороссийск была совершена в ночь на 14 ноября. В результате падения обломков беспилотников повреждены не только многоквартирные и частные дома, но и припаркованные во дворах автомобили. Пострадал один человек, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.