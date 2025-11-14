Ричмонд
В Новороссийске повреждены 11 домов после атаки дронов ВСУ

Мэр Кравченко пообещал помощь всем пострадавшим от атак дронов в Новороссийские.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске увеличилось количество многоквартирных домов, пострадавших от атаки украинских беспилотников. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что повреждения получили уже 11 жилых зданий.

В течение дня специалисты проводили поквартирные обходы в пострадавших домах. Как уточнил градоначальник, в Центральном районе зафиксированы повреждения оконных блоков в шести МКД. Наибольший ущерб нанесен дому на улице Губернского, где пострадало 13 квартир, а в одной из них произошла частичная утрата имущества.

По другим адресам повреждения коснулись одной-двух квартир. Глава города добавил, что в Южном районе оценка обстановки пока продолжается. Кравченко заверил, что всем собственникам и жильцам будет оказана необходимая поддержка, включая материальную помощь. На данный момент известно о выбитых окнах в 42 квартирах в пяти корпусах.

Напомним, атака на Новороссийск была совершена в ночь на 14 ноября. В результате падения обломков беспилотников повреждены не только многоквартирные и частные дома, но и припаркованные во дворах автомобили. Пострадал один человек, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.