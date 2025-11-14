Армения отказалась передать России сбежавшего «теневого короля» Сочи Татуляна

Генеральная прокуратура Армении не станет передавать предпринимателя из Сочи Рубена Татуляна России, где тот находится в розыске. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Татулян не был взят под стражу на основании того, что он является гражданином Армении, следовательно, не подлежит выдаче иностранному государству, — передает сообщение ТАСС.
Татуляна, известного в криминальных кругах по прозвищу Робсон, 12 ноября задержали в Армении. Предприниматель долгое время считался в России меценатом и общественным деятелем.
Уже в 2023 году он был объявлен в розыск за организацию ОПГ, мошенничество, рэкет и заказные убийства. Его считали «теневым королем» Сочи. Что еще известно о Татуляне — в материале «Вечерней Москвы».