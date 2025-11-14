Ричмонд
В Таганроге водитель иномарки сбил 74-летнего мужчину

Водитель «Фольксваген Поло» сбил пожилого пешехода на переходе в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

На улице Маршала Жукова в Таганроге водитель сбил 74-летнего мужчину. Это случилось днем 14 ноября, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, 49-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал по 16-му переулку и при повороте направо сбил пожилого пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».

— В результате пострадавший получил травмы. Правоохранители выясняют детали произошедшего, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Владельцам транспорта напоминают: на дорогах нужно быть внимательными. Особая осторожность требуется в местах, где могут проходить люди. Нужно всегда снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

