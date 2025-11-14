СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Кунгурском округе. Видео

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать оперативный штаб под координацией краевой прокуратуры. По последним данным СК, в результате аварии погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.