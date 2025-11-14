СК опубликовал видео с места смертельного ДТП в Кунгурском округе. Видео

Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.
Следственный комитет опубликовал видео с места смертельного ДТП в Кунгурском муниципальном округе. На кадрах, опубликованных официальными представителями ведомства, запечатлены последствия столкновения рейсового микроавтобуса «Соболь» и большегрузного автомобиля на 64-м километре автодороги Пермь — Кунгур.
«Оперативное видео с места происшествия с рейсовым автобусом в Кунгурском муниципальном округе», — указано в сообщении ведомства.
«На 64-м километре региональной трассы региональная автодорога Пермь-Кунгур произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса “Соболь”, перевозившего пассажиров, и большегрузного автомобиля. Следственными органами возбуждено по указанному факту уголовное дело региональной. Региональной прокуратурой организованы надзорные проверки в сфере безопасности дорожного движения», — прокомментировал заместитель прокурора Пермского края Алексей Иванов.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать оперативный штаб под координацией краевой прокуратуры. По последним данным СК, в результате аварии погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.