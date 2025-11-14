Спасатели деблокировали 16 человек после ДТП под Пермью. Видео

Вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка возле деревни Черепахи произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. По данным СУ СКР России по Пермскому краю, в результате ДТП погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, еще 12 человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на месте работают следователи, проводится проверка.