Бельгийская наездница Джилл Моллен скончалась после удара лошади

Ранее в Альметьевске пони сбросили жокеев и устроили драку на детских скачках. Один из пони увлёкся соревновательным процессом и ради победы даже сбросил своего наездника. После этого лошадка начала «выяснять отношения» с соперником и зубами скинула ещё одну участницу скачек. Коняшек сразу расцепили, никто не пострадал, но заезд оказался по-настоящему зрелищным.